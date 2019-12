Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191205 - 1247 Frankfurt-Niederursel: Trickbetrüger erfolgreich

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen waren Trickbetrüger in Niederursel erfolgreich. Sie täuschten eine 84-Jährige mit dem sogenannten "Enkeltrick". Die Beute betrug mehrere tausend Euro.

Gegen 10:30 Uhr erhielt die 84-jährige Frankfurterin einen Telefonanruf. Der Anrufer spielte der Dame vor, ihr Enkelsohn zu sein. Er bräuchte nun für die Ersteigerung eines neuen Autos Bargeld. Die getäuschte Rentnerin sagte ihre finanzielle Unterstützung zu und übergab wenig später einem Unbekannten an der Haustür mehrere tausend Euro. Erst als der Ehemann nach Hause kam und von den Geschehnissen erfuhr, flog der Betrug auf.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung: Männlich, 175 cm groß, Südländer und 25-30 Jahre alt. Dunkle Haare und Ansatz eines Oberlippenbarts. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Shirt. Sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen, die einen entsprechenden Mann im Bereich des Hammarskjöldring gesehen haben, werden gebeten, sich unter 069 / 755-52499 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

