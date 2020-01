Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Täter lassen Spielkonsolen mitgehen

Velen (ots)

In das Jugendhaus einer Kirchengemeinde in Velen-Ramsdorf sind Unbekannte eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen, um in das Gebäude an der Straße Ravendyk zu gelangen. Im Inneren brachen die Unbekannten mehrere Türen auf. Sie durchsuchten Büros und weitere Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher elektronische Geräte, darunter Spielkonsolen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 09.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

