Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Abbiegen kollidiert

Rhede (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Montag in Rhede gekommen ist. Eine 59-Jährige aus Bocholt war mit ihrem Wagen gegen 10.50 Uhr auf dem Butenpaß in Richtung Krommerter Weg unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 58 Jahre alte Rhederin den übergeordneten Krommerter Weg mit ihrem Pkw stadteinwärts. Als die Bocholterin nach rechts auf den Krommerter Weg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

