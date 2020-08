Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/Augustenfeld- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 25. August 2020, gegen 10.40 Uhr, kam es auf der Straße Alter Schulweg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Fahrer aus Augustenfeld mit einem landwirtschaftlichen Zugfahrzeug die Straße Alter Schulweg aus Richtung Alte Dorfstraße kommend. Der Fahrer beabsichtigte einen hinter ihm fahrenden PKW passieren zu lassen und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Hierbei kippte er mit dem Fahrzeug nach rechts in einen Graben und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die freiwillige Feuerwehr Löningen konnte das Fahrzeug angehoben und der Fahrer befreit werden. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Die landwirtschaftliche Zugmaschine war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden wird bislang auf 1000 Euro geschätzt. Neben Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr befanden Rettungskräfte und ein Notarzt vor Ort. Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung betreuten die Angehörigen des 25-Jährigen.

Lastrup- Diebstähle von landwirtschaftlichen Anwesen

Zwischen Montag, 24. August 2020, 22.00 Uhr, und Dienstag, 25. August 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Bunner Straße bei einem dortigen landwirtschaftlichen Anwesen zu Diebstählen. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem Fahrradraum zwei Pedelecs sowie aus einer Werkstatt diverse Geräte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/ oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) in Verbindung zu setzen.

Löningen- Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag, 17. August 2020, und Montag, 24. August 2020, kam es in der Straße Am Vosseberg zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ein unbekannter Täter versuchte durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnhaus zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Peheim- Brand eines PKW

Am Montag, 24. August 2020, gegen 19.27 Uhr, geriet in der Sperberstraße ein PKW in Brand. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Peheim, welche mit ca. 25 Einsatzkräften ausrückte, gelöscht. Durch den Brand wurde der PKW vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf ca. 3000 Euro geschätzt. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell