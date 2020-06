Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0329 --Sportboot gestohlen und schnell gefunden--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal Zeit: 31.05.2020, 18:45 Uhr

Am Sonntagabend versuchten vermutlich mehrere Männer ein Sportboot von einem Privatanleger in Bremen-Blumenthal zu stehlen. Dank der schnellen Reaktion des Inhabers und einem weiteren Zeugen konnte das Boot noch am selben Abend an den Besitzer zurückgegeben werden.

Gegen 18:45 Uhr bemerkte der Sportbootbesitzer, dass zwei Männer sich an seinem angeschlossenen Schlauchboot zu schaffen machten und es mit einem weiteren Boot auf die Weser in Richtung Bremerhaven zogen. Der 52-Jährige alarmierte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte der Polizei Bremen machten sich sowohl von Land als auch auf dem Wasser auf die Suche nach dem entwendeten Sportboot. Ein weiterer Zeuge konnte kurze Zeit später beobachten, wie die Männer das Boot im Nahbereich an Land zogen und hinter dem Deich platzierten.

Polizisten stellten das Boot sicher und übergaben es noch am Abend zurück an den 52-jährigen Eigentümer.

Die weiteren Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell