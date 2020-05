Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0328 --Graffitisprayer gesucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Osterdeich Zeit: 28.05.20, 08.00 bis 29.05.2020, 20.00 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen, 8.00 Uhr und Freitagabend, 20.00 Uhr besprühten auf etwa vier Metern Breite ein oder mehrere Unbekannte eine Hauswand am Bremer Osterdeich/Ecke Sielwall mit dem Schriftzug:

"In memory of George Flyod +25.05.2020 Died of police violence at the age of 46"

Die Polizei Bremen fragt, wer in diesem Zeitraum im Bereich Osterdeich/Ecke Sielwall etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell