Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0326 --Räubertrio überfällt Seniorin in ihrer Wohnung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Klausstraße Zeit: 28.05.20, 10.15 Uhr

Drei unbekannte Räuber überfielen am Donnerstagvormittag in Hemelingen eine 84 Jahre alte Bremerin in ihrer Wohnung. Das Trio flüchtete unerkannt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Männer klingelten gegen 10.15 Uhr an der Haustür der Seniorin in der Klausstraße. Als die 84-Jährige die Tür öffnete, drängten die Räuber sie in ihre Wohnung. Während einer sie festhielt, durchsuchten seine Komplizen die Zimmer nach Wertsachen. Anschließend flüchtete das räuberische Trio in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der Sohn der Bremerin suchte seine Mutter später auf und alarmierte die Polizei. Die 84 Jahre alte Frau zog sich bei dem Überfall leichte Blessuren und Abschürfungen zu.

Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstagvormittag in der Klausstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Ein Räuber soll mit 150 Zentimetern auffällig klein und untersetzt gewesen sein. Seine Komplizen waren etwa 180 Zentimeter groß, schlank und dunkel gekleidet. Die Männer sprachen Deutsch mit einem unbekannten ausländischen Akzent. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Ein häufiger Ort für Straftaten bei Senioren ist die Wohnungstür. Die Polizei Bremen rät daher: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell