Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0327 --Tritte gegen den Kopf - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Balgebrückstraße Zeit: 30.05.20, 01.30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag griffen in der Bremer Altstadt vermutlich fünf Männer zwischen 19 und 36 Jahren zwei 27- und 34-Jährige an. Beide wurden dabei unter anderem durch Tritte gegen den Kopf so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus mussten.

Die zwei Männer warteten gegen 01.30 Uhr an der Haltestelle Domsheide, als eine Gruppe von mutmaßlich fünf Männern auf sie zukam. Nach einer kurzen verbalen Provokation sollen diese laut Zeugenaussagen mehrfach auf die 27 und 34 Jahre alten Männer eingeschlagen und eingetreten haben. Beide sollen dabei auch Tritte gegen den Kopf erhalten haben. Anschließend flüchtete die Gruppe in eine Straßenbahn. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte stoppten die Bahn, nahmen die fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 36 Jahren vorläufig fest und nahmen sie mit zu einer Wache. Währenddessen wurden die 27- und 34-Jährigen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Gegen einen der Tatverdächtigen, den 20-Jährigen, lag ein offener Haftbefehl vor. Dieser wurde vollstreckt. Die weiteren Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Laut Zeugenaussagen sollen mehrere Männer auf Fahrrädern das Geschehen beobachtet und eingegriffen haben. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

