Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl aus Geräteschuppen

Zwischen Samstag, den 22.August 2020, gegen 03.00 Uhr und Sonntag, den 23.August 2020, um 08.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Geräteschuppen an der Schwaneburger Straße ein und entwendeten ein dort abgestelltes Fahrrad der Marke Pegasus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 24. August 2020, gegen 12.29 Uhr befuhr ein 20-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Audi die Straße Am Hollgraben. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hatte. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen und es waren falsche Kennzeichen angebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell