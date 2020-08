Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 21. August 2020, 18.00 Uhr, und Montag, 24. August 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Industriering bei einem dortigen Fliesen- und Natursteinhandel zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem umzäunten Gelände und entwendeten aus einem LKW des Herstellers Daimler, Modell Actros mehrere Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Holdorf- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 21. August 2020, 16.00 Uhr, und Samstag, 22. August 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Mühlenbachstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bisher unbekannte Täter beschmierten einen Opel Adam mit Schlamm bzw. Dreck. Nach dem Entfernen des Schlamms/ Drecks wurde festgestellt, dass auf dem Lack sowie auf der Heckscheibe Kratzer entstanden sind. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Holdorf- Sachbeschädigung an Gartentür

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Samstag, 22. August 2020, zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr, in der Straße Am Steinbrink zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten eine Gartentür, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

