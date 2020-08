Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Sachbeschädigungen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Dienstag, 18. August 2020, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 19. August 2020, 08.00 Uhr, in der Straße Bürgermeister-Kühling-Platz zu Sachbeschädigungen. Bisher unbekannte Täter beschmierten eine Fensterbank sowie eine Scheibe des "Alten Rathauses" sowie zwei Info-Tafeln der Touristik-Information mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 22. August 2020, 17.00 Uhr, und Sonntag, 23. August 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Straße Blumenweg auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte vermutlich vorwärts neben einem BMW 520d einzuparken und streifte hierbei den geparkten BMW 520d. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 23. August 2020, gegen 11.25 Uhr, kam es in der Dinklager Straße kurz vor dem Ortseingang Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet vermutlich mit seinem PKW samt Anhänger im Vorbeifahren an einen Opel Movano, welcher am Fahrbahnrad auf einem Grünstreifen stand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Einbruchsdiebstahl in Wohn- und Geschäftshaus

Von Donnerstag, 20. August 2020, 15.30 Uhr, bis Freitag, 21. August 2020, 16.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Münsterstraße, Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus. Aus einem Büroraum wurden diverse Geldkassetten, Spardosen und eine Geldbörse samt Inhalt entwendete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

