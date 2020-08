Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramloh- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, den 22.August 2020, gegen 21.30 Uhr und Sonntag, den 23.August 2020, um 04.21 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Näilound zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein PKW, Daimler mit Farbe beschmiert und zerkratzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

Friesoythe- Fenster durch unbekannte Täter eingeschlagen

Am Sonntag, den 23.August 2020, zwischen 00.00 Uhr und 01.20 Uhr kam es in der Straße Am Friesoyther Kanal zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Fensterscheibe eines Verkaufsraumes eingeschlagen und diverse Dekoartikel beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person (Korrekturmeldung)

Am 14. August 2020, meldete die Polizei einen Verkehrsunfall, welcher sich am 13. August 2020, gegen 12.43 Uhr, auf der Schleusenstraße ereignete. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4679049. Die Pressemeldung muss dahingehend korrigiert werden, dass die 51-jährige PKW-Fahrerin aus Barßel nach links auf eine dortige Hofeinfahrt abbiegen wollte und der 26-jährige PKW-Fahrer aus Barßel auf den PKW der 51-Jährigen auffuhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell