Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 40-Jähriger droht Feuerwehrmann mit Messer

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem angebranntes Essen auf einem Herd am Freitagabend, 14. Februar, zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Viktoriaplatz führte, wurden Beamte der Feuerwehr Hamm mit Lüftungsarbeiten eingesetzt. Gegen 21.45 Uhr erschien der 40-jährige Sohn des Wohnungsinhabers in der Wohnung und wurde von einem Feuerwehrmann angewiesen, die Räume aufgrund der Rauchentwicklung zu verlassen. Daraufhin bedrohte der stark alkoholisierte Mann den 26-jährigen Beamten der Berufsfeuerwehr mit einem Küchenmesser. Polizeibeamte, die sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Haus befanden, eilten zu Hilfe und konnten dem aggressiven 40-Jährigen das Messer abnehmen und Handfesseln anlegen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, eingeleitet.(hei)

