POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 22./23.08.2020

Lastrup - Verdacht der Brandstiftung

Am Samstag, dem 22.08.2020, wurde über den Notruf der Polizei gemeldet, dass es zu einem Brand eines Rollers gekommen sei; das Feuer hätte sich bereits auf ein Carport ausgeweitet. Die umgehend alarmierte Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Lastrup konnte den Brand vollständig löschen. Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Ermittlungen wurde bekannt, dass der Roller offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hintergrund der Tat waren Beziehungsstreitigkeiten zwischen dem Geschädigten und der 26-jährigen Tatverdächtigen. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen entlassen. Die genaue Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Weiterführende Ermittlungen dauern an.

Garrel - Zeugenaufruf: Diebstahl von Pedelecs

In den Abendstunden des 22.08.2020 kam es in der Hauptstraße in der Gemeinde Garrel zu zwei versuchten und einem vollendeten Diebstahl von Pedelecs. Bislang unbekannte Täter entwendeten die durch ein Schloss gegen Wegnahme gesicherten Fahrräder. Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten im Nahbereich zwei der drei Pedelecs aufgefunden werden, die augenscheinlich zum Abtransport bereitgelegt worden sind. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04471/1860-115 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und anschließendem tätlichen Angriff auf Polizeibeamtin

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Südstraße in Garrel. Hierbei befuhr die 34-jährige Garrelerin die Südstraße aus Beverbruch kommend in Fahrtrichtung Nikolausdorf. Dort kam sie mit ihrem Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Pkw als auch der Baum beschädigt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 34-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Als die nunmehr Beschuldigte zwecks Durchführung einer Blutentnahme dem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden sollte, setzte sie sich aktiv zur Wehr und schlug einer 27-jährigen Polizeibeamtin ins Gesicht. Die Polizeibeamtin wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die 34-Jährige konnte schließlich fixiert werden und wurde nach Durchführung einer Blutentnahme durch einen Arzt für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen die Beschuldigte wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ihr Führerschein wurde auf Anordnung beschlagnahmt.

