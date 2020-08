Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall auf der B 213: Polizei sucht Zeugen/Fahrer eines weißen Kleinwagens

Bereits am vergangenen Sonntag, dem 16.08.2020, kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des Vahrener Damms (B 213) / Stapelfelder Kirchstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Motorrad, welches die Stapelfelder Kirchstraße in Richtung B 213 befuhr und einem weiteren Pkw, welcher die B 213 aus Löningen kommend in Richtung Cloppenburg befuhr. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Cloppenburg etwaige Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Insbesondere der/die Fahrer/in eines weißen Kleinwagens, der/die die B 213 aus Löningen kommend in Richtung Cloppenburg befahren hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04471/1860-115 bei der Polizei Cloppenburg zu melden.

