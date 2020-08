POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln - Brand einer Grünfläche

Am Samstag, 22. August 2020, kam es gegen 08.20 Uhr an einem Feldweg an der Cappelner Straße zum Brand einer ca. 2x2m großen Grünfläche mit Buschwerk. Die Freiwillige Feuerwehr Cappeln rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar - eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

