POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 22.08.2020

Vechta, Straßenverkehrsgefährdung / Trunkenheit im Verkehr In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:50 Uhr kam es auf der Falkenrotter Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann aus Vechta befuhr die Falkenrotter Straße ortseinwärts. Beim Einfahren in einen Kreisel verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei wurden mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine hinzugerufene Angehörige des Mannes erschien kurz darauf mit ihrem Pkw am Unfallort. Auch die 24-jährige Frau aus Vechta war alkoholisiert. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen beide Personen werden nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bzw. Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt Am Freitagnachmittag, 21.08.2020, gegen 15:35 Uhr, beabsichtigt der Fahrer eines PKW aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Vechta rückwärts auszuparken. Bei dem Parkmanöver beschädigt er durch einen leichten Zusammenstoß der Frontstoßstangen einen ebenfalls dort geparkten PKW. Es entsteht geringer Sachschaden. Danach entfernt sich der Unfallverursacher. Ein aufmerksamer Zeuge kann den Vorfall beobachten und merkt sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs. Im Rahmen der Folgemaßnahmen kann der aus Lastrup stammende Verursacher, gegen welchen ein Strafverfahren eingeleitet wurde, ermittelt werden.

Damme - Alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen In den frühen Freitag Abendstunden, 21.08.2020, gegen 18:40 Uhr, gerät auf regennasser Fahrbahn ein 70-jähriger Autofahrer aus Lembruch alleinbeteiligt von der Gramker Straße in Fahrtrichtung Damme nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streift der PKW einen am Straßenrand befindlichen Baum. Der Führer ds PKW wird durch den Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entsteht Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10000 Euro.

