Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen-City (ots)

Am Samstag, den 25.07.2020, wurde gegen 11:30 Uhr eine Streife in die Bismarckstraße in Ludwigshafen gerufen. Hier kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 61-jährigem und einem 66-jährigem Ludwigshafener. Weil sich der 61-jährige, offensichtlich verletzte, Rollstuhlfahrer noch vor der Identitätsfeststellung von der Örtlichkeit entfernen wollte, wurde durch die eingesetzten Beamten der Rollstuhl festgehalten. Daraufhin schlug der deutlich alkoholisierte Mann mehrmals nach den beiden Polizeibeamten weshalb dieser anschließend an den Händen gefesselt wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 2,09 Promille. Der Mann wurde abschließend, zur Behandlung der Verletzungen aus der zuvor stattgefundenen Körperverletzung in ein Krankenhaus verbracht.

