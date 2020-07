Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am 25.07.2020, gegen 16:30 Uhr, verließ eine Familie in der Von-Drais-Straße in Friesenheim ihr Haus. Als die Geschädigten am späten Abend heimkehrten, stellten sie fest, dass unbekannte Täter die Balkontür aufgehebelt und das gesamte Haus nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Entwendet wurde eine Geldbörse mit ca. 350 Euro. Hinweise zu dem/den Täter/n sind bislang keine bekannt. Die Ermittlungen sowie die Spurensuche wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell