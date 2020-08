Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis der PI Cloppenburg

Vechta PK Friesoythe 22.08.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am frühen Samstagmorgen, um ca. 02:20 Uhr wurde in der Friesoyther Straße in Barßel ein junger Mann mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden durch die eingesetzten Beamten Anzeichen für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Vortest bestätigte diesen Verdacht. Vermutlich hat der 21-jährige aus dem Landkreis Leer Marihuana konsumiert. Aus diesem Grund wurde dem Fahrzeugführer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt, weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Und auch die Fahrerlaubnisbehörde wird überprüfen, ob die Zuverlässigkeit des jungen Mannes hinsichtlich des Führens von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr noch gegeben ist.

