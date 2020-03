Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Körperverletzungen wegen Parkverhalten

Freiburg (ots)

Am 27.02.2020 gegen 18:15 Uhr kam es in der Egonstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Autofahrern. Grund war wohl das Parkverhalten eines der Beteiligten. Der Streit entwickelte sich in eine körperliche Außeinandersetzung bei der geschlagen, getreten und gebissen worden sein soll, sodass sogar ein Rettungswagen im Einsatz war.

Die beiden Streithähne müssen sich nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten.

