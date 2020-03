Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Beschädigung einer Glasbausteinwand von einem Wohnhaus

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Neuershausen - Am Freitag, 28.02.2020 gegen 22 Uhr nahm eine Bewohnerin eines Wohnhauses in der Eichstetter Straße Knallgeräusche wahr, konnte diese aber nicht zuordnen. Später stellte sie, an der Glasbausteinwand des Wohnhauses vier größere Löcher fest. Vermutlich schlugen ein oder mehrere Täter mit einem Gegenstand auf die Glasbausteine ein, wobei der Glaseinsatz teilweise bis ins Innere des Wohnhauses zerstört wurde. Ungefähr anderthalb Stunden später bemerkte sie eine Jugendgruppe auf der Straße welche sich nach Ansprache durch die Geschädigte von der Straße entfernte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

