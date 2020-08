Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 22/23.08.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen - Am Samstag gegen Mittag kam es auf der Vördener Straße in Höhe der Hufeisenstraße zu einem Auffahrunfall. Die Unfallbeteiligte 23-jährige aus Osnabrück wollte von der Vördener Straße nach links in die Hufeisenstraße abbiegen. Hierfür musste sie verkehrsbedingt halten. Ein 39-jährige Pkw-Führer aus Bramsche hielt hinter ihr. Aus Unachtsamkeit fuhr die nachfolgende 30-jährige aus Damme auf den Pkw des 39-jährigen auf. Der Pkw des 39-jährigen wurde durch den Aufprall gegen den Pkw der 23-jährigen geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beteiligten Fahrer erlitten leichte Verletztungen. Die Unfallverursacherin und ihre Mitfahrerin, eine 30-jährige aus Friesoythe, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus transportiert.

Damme - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Am Samstag gegen 13 Uhr kam es auf der Straße Am Osterberg Ecke Zu den Klünen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 52-Jähriger aus Diepholz wollte die Kreuzung mit seinem Pkw passieren und übersah dabei die vorfahrtberechtigte von rechts kommende 44 - Jährige Dammerin mit ihrem Pkw. Ihr 46-Jähriger Beifahrer und sie wurden dabei leicht verletzt in das Krankenhaus nach Damme verbracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Holdorf -Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Freitag gegen 18.40 h befuhr ein 25 jähriger aus Damme in Holdorf die Dammer Straße. Bei der Kontrolle wurde Alkoholbeeinflussung beim Fahrer festgestellt. Eine Blutprobe wurde daraufhin veranlasst. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins.

Damme -Einbruch in Gaststätte - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hufeisenstraße in Damme. Die unbekannten Täter entwendeten den Sparkasten und Bargeld aus der Kasse. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Neuenkirchen - Transport von ungesichertem Gefahrgut - Am Samstag gegen 21.00 h befuhr ein 46-jähriger Rumäne mit einem Kleintransporter in Neuenkirchen die Holdorfer Straße. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde er kontrolliert. Als Grund für seine unsichere Fahrweise wurde nicht gesichertes Gefahrgut auf der Ladefläche ermittelt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und die Ladung musste vom Fahrer nachgesichert werden.

Vörden - Fahren unter BtM-Beeinflussung und Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 44 j. Mann aus Oerlinghausen befuhr am Sonntag gegen 02.10 h in Vörden die Lindenstaße. Bei einer Polizeikontrolle wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde veranlasst, eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Bundesstraße B 214 - Am Samstag gegen 18.10 h befuhr ein 47 jähriger Mann aus Holdorf mit seinem PKW die Bundesstraße in Holdorf. Bei einer Kontrolle wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Blutprobe und Führerscheinbeschlagnahme waren die Folgen.

Visbek - Trunkenheitsfahrt - Am 22.08.2020; 17:15 Uhr, wurde eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Wildeshausen in 49429 Visbek, Visbeker Damm, kontrolliert, nachdem sie wegen ihrer unsicheren Fahrweise den Polizeibeamten auffiel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin stark alkoholisiert war, so dass die Entnahme einer Blutprobe folgte. Der Führerschein wurde im Anschluss beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung - Am 22.08.2020; 14:30, wurde ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta an der Straße Am Klapphaken kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe folgte. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt.

