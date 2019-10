Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Freitag, 11.10.2019, 15:30 Uhr bis 23:30 Uhr

Am Freitagabend kommt es in der Albert-Stohr-Straße zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebeln die Terrassentür eines Mehrparteienhauses auf und entwenden eine hochwertige Uhr sowie Bargeld. Im Hof des Mehrparteienhauses erlauben sich die Täter vermutlich einen Scherz indem sie mit Kreide auf den Boden schreiben: "Bin im Garten bei uns versteckt". Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 11.10.2019, 18:00 Uhr bis 22:40 Uhr

Am Freitagabend brechen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße ein. Sie hebeln eine Wohnungstür auf und entwenden Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 11.10.2019, 02:30 Uhr

Am frühen Freitagmorgen brechen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Henri-Dunant-Straße ein. Sie schieben einen Rollladen nach oben und hebeln das Fenster auf. Dann brechen sie zwei Spielautomaten auf und entwenden daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 11.10.2019, 20:45 Uhr bis Samstag, 12.10.2019, 08:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen unbekannte Täter in eine Turnhalle in Mainz-Mombach ein. Sie hebeln verschiedene Türen auf, durchwühlen ein Büro und entwenden einen Laptop sowie Bargeld aus diversen aufgebrochenen Geldkassetten. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell