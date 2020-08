Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt; Aurich - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannte haben am Montag in Aurich einen Peugeot 206 beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr in der Dietrichsfelder Straße. Die Täter zerschlugen die hintere Seitenscheibe. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Radfahrern kam es am vergangenen Mittwoch, 04.08.2020, am Hoheberger Weg in Aurich. Zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr gerieten ein 17-jähriges Mädchen und ein bislang unbekannter Mann aneinander. Beide waren mit dem Fahrrad unterwegs. Der Mann soll 50 bis 60 Jahre alt sein, 180 bis 190 cm groß und schulterlanges graues Haar haben. Er trug eine Brille und beigefarbene Kleidung mit einer grauen Weste. Mögliche Zeugen, die zur genannten Zeit am Hoheberger Weg etwas beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

