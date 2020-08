Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen; Westerholt - Unfallflucht

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-Jähriger ist am Sonntag in Wittmund mit einem Audi von der Fahrbahn abgekommen. Er war gegen 5.10 Uhr auf der Auricher Straße unterwegs, als er auf den Grünstreifen geriet und dort mit zwei Bäumen kollidierte. Der 18-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Westerholt - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Sonntag in Westerholt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr auf dem Jackmoorsring und stieß gegen einen Transporter am Fahrbahnrand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 1.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

