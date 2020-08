Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Auto zerkratzt; Norden - Von Fahrbahn abgekommen; Dornum - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt; Dornum - Schwerer Fahrradunfall; Großheide - Moped und Roller zusammengestoßen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Pewsum - Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Wochenende ein Auto in der Planetenstraße in Pewsum beschädigt. Die Täter zerkratzten einen VW Arteon an beiden Fahrzeugseiten und verursachten Schaden im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 3 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, auf einem Grundstück. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Von Fahrbahn abgekommen

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Norden von der Fahrbahn abgekommen. Der 37-jährige BMW-Fahrer fuhr gegen 4.30 Uhr auf dem Königsweg in Richtung Neuwesteel. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er touchierte ein Verkehrszeichen, einen Baum und eine Hecke, bis er auf einem Privatgrundstück zum Stehen kam. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Samstagabend bei einem Unfall in Dornum leicht verletzt worden. Die 54-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr auf dem Vormann-Stuhr-Weg und stieß mit einer VW-Fahrerin zusammen. Die 77-jährige Fahrerin des VW war rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt gefahren und hatte die Pedelec-Fahrerin offenbar übersehen.

Dornum - Schwerer Fahrradunfall

Zwei Pedelec-Fahrer sind am Sonntag in Dornum zusammengestoßen. Ein 60 Jahre alter Mann und eine 54 Jahre alte Frau fuhren gegen 14.15 Uhr gemeinsam mit ihren Pedelecs auf dem Radweg am Deich in Richtung Neßmersiel. Sie stießen während der Fahrt zusammen und stürzten. Die Frau wurde dabei schwer, der Mann leicht verletzt.

Großheide - Moped und Roller zusammengestoßen

Ein 20-jähriger Moped-Fahrer ist am Sonntag in Großheide mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen. Der 20-Jährige fuhr gegen 17 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Großheider Straße in Richtung Berumerfehn und geriet dabei nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem 16-jährigen Rollerfahrer zusammen. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Moped-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

