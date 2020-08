Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel- Neue Anschrift, neue Rufnummern für die Polizeistation Garrel

Ab Dienstag, 25. August 2020, sind die Polizeibeamten der Polizeistation Garrel nicht mehr in der Händelstraße 8, sondern an der neuen Anschrift, Hauptstraße 15 in 49681 Garrel, im dortigen Rathaus, anzutreffen. Aufgrund technischer Umstellungen wird die Polizeistation in Garrel auch ab Dienstag, 25. August 2020, neue Rufnummern erhalten. Die Polizeistation ist zukünftig unter der Telefonnummer 04474-93942-0 oder unter der Faxnummer 04474-93942-10 erreichbar.

Emstek/Halen- Sachbeschädigung an Sattelauflieger

Zwischen Freitag, 21. August 2020, 15.00 Uhr, und Montag, 24. August 2020, 05.30 Uhr, kam es in der Straße Emsteker Weg zu einer Sachbeschädigung an einem Sattelauflieger. Bisher unbekannte Täter schlitzten die blaue Plane eines Sattelaufliegers auf. Der Sattelauflieger des Herstellers Schmitz war samt Sattelzugmaschine an der Straße geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem Auflieger entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldenburg)- Diebstahl vom Gelände eines Gärtnerei-Betriebes

Zwischen Samstag, 22. August 2020, 13.30 Uhr, und Montag, 24. August 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Calhorner Straße bei einem dortigen Gärtnerei-Betrieb zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände und entwendeten vier Pflanzen (japanische Stechpalmengewächse). Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-3955) in Verbindung zu setzen.

Cappeln- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 21. August 2020, 22.30 Uhr, und Samstag, 22. August 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Großer Kamp auf dem Parkplatz eines Sonderpostengeschäftes zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter zerkratzten den Lack eines geparkten schwarzen Audi A6 Avant. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Löningen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 24. August 2020, gegen 09.00 Uhr, kam es in der Röpker Straße in Höhe der Einmündung Zur Moorburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Lastrup befuhr die Röpker Straße in Richtung Löningen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrerin zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin übersteuerte die Fahrerin nach links und schleuderte mit dem PKW nach links über die Fahrbahn. Im Seitenraum kollidierte der PKW mit zwei Bäumen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 20-Jährige leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

