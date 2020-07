Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Landkreis Rottweil) Kleintransporter überschlägt sich auf Autobahn (24.07.2020)

Villingendorf (ots)

Die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil ermittelt wegen eines Verkehrsunfalls gegen 7.30 Uhr, bei dem sich ein Kleintransporter auf der Autobahn 81 überschlagen hatte. Der 39-jährige Fahrer eines Renault mit Ludwigsburger-Kennzeichen war auf der A 81 von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs, als er wegen Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Er prallte in einem Baustellenbereich frontal gegen ein Absenkstück, wodurch sich der Wagen überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Renault Master schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro. An der Unfallstelle wurde bis zur Bergung des Transporters eine Vollsperrung eingerichtet, wodurch es in Fahrtrichtung Singen zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen kam.

