Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Kontrollaktion und Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Konstanz und des Polizeireviers Konstanz

Bild-Infos

Download

Konstanz (ots)

In einer gemeinsamen Kontrollaktion haben die Ordnungshüter der Stadt und des Polizeireviers Konstanz in den Abendstunden des Donnerstags die Einhaltung der Geschwindigkeit im Bereich des Konstanzer Paradies und entlang der Konzilstraße in der Altstadt überwacht.

Doch nicht nur zu schnelles Fahren, sondern auch mögliche "Autoposer" standen dabei im Fokus der kontrollierenden Beamten und städtischen Ordnungswächter. So positionierten sich die Revierbeamten mit Ihrer Lasermessanlage auf einer Verkehrsinsel Ecke Grenzbachstraße und Europastraße, während die Stadt ihre Messstelle in der Konzilstraße eingerichtet hatte.

Knapp 50 Geschwindigkeitsüberschreitungen mussten die Kontrollierenden beanstanden. Darunter ein Spitzenreiter mit einem Geschwindigkeitsverstoß von mehr als 30 Kilometer pro Stunde über dem erlaubten Wert. Auf diesen kommen nun auch führerscheinrechtliche Maßnahmen zu. Autoposer waren während den Kontrollmaßnahmen im Zeitraum von etwa 18.00 Uhr bis 22.30 Uhr in der Konzilstraße und der Europastraße nicht unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell