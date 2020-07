Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Auto zerkratzt (23.07.2020)

Stockach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 12.00 Uhr einen im Parkhaus in der Goethestraße abgestellten schwarzen Daimler-Benz auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

