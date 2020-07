Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei informiert in der Singener Fußgängerzone (28.07.2020)

Konstanz (ots)

Am Dienstag, 28.07.2020 von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr informiert das Polizeipräsidium Konstanz, Referat Prävention an einem Infostand in der August-Ruf-Straße zum Thema Kriminalität gegen Senioren. Seit Jahren ist eine Zunahme von Betrugsdelikten zum Nachteil "älterer Menschen" zu verzeichnen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben die Ganoven den Virus für sich entdeckt und nutzen Unsicherheit und Verängstigung, um insbesondere Senioren mit dementsprechend angepassten Maschen wie "falschen Polizeibeamte" oder "Enkeltrick", um ihr Vermögen zu bringen. Aus Sicht der Polizei ist Aufklärung und Information der beste Weg um solche Straftaten zu verhindern. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich am Stand beraten lassen und erhalten Broschüren zu diesen und weiteren Themen.

