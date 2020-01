Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Freitagabend: Brand am Sportplatz - Polizei sucht Zeugen!

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei Bochum sucht Zeugen nach einem Brand in Herne-Baukau.

Am Abend des vergangenen Freitags (10. Januar) brannte ein Jugendvereinsheim des Fußballvereins Westfalia Herne an der Forellstraße / Kaiserstraße. Gegen 18.40 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei ein Feuer am dortigen Sportplatz. Die alarmierte Feuerwehr versuchte, den Brand zu löschen - das Gebäude wurde jedoch komplett beschädigt.

Hinweise auf eine mögliche Brandursache konnten bislang nicht erlangt werden. Daher kann nach bisherigem Kenntnisstand eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die im Bereich des Sportplatzes an der Forellstraße / Kaiserstraße oder in einem anderen nahe gelegenen Bereich für die Polizei wichtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0234 909-4610 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) entgegen.

