Cloppenburg- E-Scooter ohne Versicherung

Am Montag, 24. August 2020, gegen 09.59 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 18-jährigen Fahrer aus Cloppenburg, welcher zuvor die Efeustraße mit einem E-Scooter befuhr. Die Polizeibeamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Löningen- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24. August 2020, zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, kam es in der Straße Kurt-Schmücker-Platz auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen schwarzen Mercedes B180 CDI. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cappeln- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 24. August 2020, gegen 15.46 Uhr, kam es auf der Vestruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Cappeln die Verstruper Straße und kam Ausgangs einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW schleuderte aus dem Graben über die Fahrbahn und kam in einem rechtsseitigen Graben zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall zog sich die 24-Jährige leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

