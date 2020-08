Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme/Dümmerlohausen- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Sonntag, 23. August 2020, 18.00 Uhr, und Montag, 24. August 2020, 04.00 Uhr, kam es in der Straße Martinsfeld zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein weißes Pedelec des Herstellers Van Moof electrified s2, welches unter einem Unterstand an einem Haus abgestellt war. Das Pedelec ist mit einem schwarzen Lenker und Reifen der Marke Schwalbe sowie mit Scheibenbremsen vorne und hinten ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Montag, 24. August 2020, gegen 14.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen PKW-Fahrer aus Lotte, welcher zuvor die Lindenstraße befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen, gültigen Fahrerlaubnis war. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 24. August 2020, gegen 22.55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 42-jährigen PKW-Fahrer aus Dinklage in der Dinklager Straße. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem 42-Jährigen PKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Visbek- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24. August 2020, zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr, kam es in der Rechterfelder Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Drogeriegeschäftes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen schwarzen Audi A4 Avant, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta- Diebstahl eines Fahrradcomputers

Am Montag, 24. August 2020 in der Zeit von 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr stellte ein 85-Jähriger aus Vechta sein Pedelec in der Straße "An der Gräfte" in Höhe der dortigen Bäckerei ab. Als er sein Fahrrad wieder benutzten wollte stellte er fest, dass der am Lenker angebrachte Fahrradcomputer der Marke Bosch, Modell Intuvia Display, entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

