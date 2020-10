Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Flucht über Sportplatz

Frau in Gewahrsam genommen

Borken (ots)

Freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung hat sich eine 28-Jährige am Sonntag in Marbeck begeben. Zeugen meldeten am Nachmittag der Polizei eine verwirrte Person, die sich ihrer Kleidung entledigen würde. Die Frau wirkte hilfsbedürftig und verwirrt, so die Anruferin. Polizeibeamte trafen die Borkenerin auf einem Sportgelände an. Die Frau reagierte hochaggressiv auf die Beamten, bedroht diese und ergriff schließlich zu Fuß die Flucht über einen im Spielbetrieb befindlichen Sportplatz. Sie konnte trotz erheblicher Gegenwehr zu ihrem Schutz in Gewahrsam genommen werden. Der Rettungsdienst brachte die 28-Jährige in ein Krankenhaus.

