Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in der Schmiedetorstraße in 31008 Elze

Hildesheim (ots)

(bue) Am 24.04.2020 befährt gegen 13:20 Uhr ein 54-jähriger Elzer mit seinem Pkw die Schmiedetorstraße in Fahrtrichtung B1/Mehle. Beim Abbiegen nach links in den Heilswannenweg stößt er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 57-jährigen Elzers zusammen. Dieser wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Pkw werden erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze melden.

