Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnenbrände

Meinerzhagen (ots)

Heute brannten gleich zwei Mal Mülltonnen an derselben Stelle. Am Siepener Weg steckten bisher unbekannte Täter um 00.50 und 2.30 Uhr jeweils eine Mülltonne an. Passanten entdeckten die Brände. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

