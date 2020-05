Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Personen machen Lagerfeuer im trockenen Wald

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:20 Uhr, wurden vier Personen (26,-30 Jahre alt) im Bereich Dermecke von der Polizei entdeckt, wie sie dort ein Lagerfeuer am Waldrand entzündet hatten. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführen einer fahrlässigen Brandgefahr. In der Nacht vom 26.06. zum 27.05. entwendeten unbekannte Diebe aus dem Bereich Lehmkuhler Straße/Königstraße vier Verkehrszeichen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

