Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Iserlohn (ots)

Brand eines Mehrfamilienhauses In der Nacht zu gestern (27.05.2020), kurz nach Mitternacht, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Piepenstockstraße. Das Feuer war in einer Dachgeschosswohnung eines mit 12 Personen bewohnten Hauses ausgebrochen. Allen Bewohnern gelang vor Beginn der Löscharbeiten der Feuerwehr unverletzt das Haus zu verlassen. An der Brandstelle wurde der 37-jährige Freund einer dort wohnenden Frau angetroffen und vorläufig festgenommen. Im Rahmen seiner anschließenden Vernehmung räumte der Beschuldigte ein, für den Ausbruch des Brandes in der Wohnung des Mehrfamilienhauses verantwortlich zu sein. Er wurde am heutigen Mittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hagen dem Gericht zugeführt. Der Haftrichter erließ antragsgemäß einen Haftbefehl und der Beschuldigte muss nun bis zum Verfahren in Untersuchungshaft. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden, da das Haus nach bisherigen Erkenntnissen unbewohnbar ist. Die Ermittlungen dauern an.

