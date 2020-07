Polizei Essen

POL-E: Essen: Versuchter Wechseltrick mit gefälschtem Geldschein - Polizei sucht mit Lichtbild nach Tatverdächtigem

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Am 11. Februar 2020 gegen 20.45 Uhr versuchte ein unbekannter Mann einen gefälschten 50-Euro-Schein bei einem Kioskmitarbeiter in Kleingeld zu tauschen. Der aufmerksame Mitarbeiter des Kiosks an der Heinrich-Brauns-Straße fiel das Falschgeld sofort auf und er lehnte den Wunsch des Unbekannten ab. Als er dann noch äußerte, dass er die Polizei informieren wolle, ergriff der mutmaßliche Betrüger die Flucht und suchte das Weite. Mit einem Lichtbild sucht die Polizei nun nach dem bislang unbekannten Mann. Hinweise nimmt der zuständige Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

