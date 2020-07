Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Versammlungen an der Norbertstraße (Messe Essen) - Verkehrsstörungen sind möglich

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am kommenden Sonntag, den 05. Juli 2020, finden in Essen-Rüttenscheid zwei Versammlungen statt. Eine Privatperson mit Bezug zu einer Rockergruppierung meldete bei der Polizei eine Versammlung der Vereinigung "Freiheit 21 - Die Bewegung für das 21. Jahrhundert." an. Die Versammlung soll im Bereich des Vorplatzes der Grugahalle der Messe Essen stattfinden.

Als Gegenprotest meldete das Essener Bürgerbündnis "Essen stellt sich quer" ebenfalls eine Versammlung an, die vor dem Haupteingang der Messe Essen stattfinden soll. Beide Versammlungen sollen um 14:00 Uhr beginnen. Die Polizei begleitet beide Versammlungen, um für einen störungsfreien Verlauf zu sorgen. Durch die angemeldeten Versammlungen kann es im Bereich der Messe Essen zu Straßensperrungen oder geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Bei erwartungsgemäßem Verlauf werden der am Sonntag stattfindende verkaufsoffene Sonntag in Essen-Rüttenscheid und die Messe "European Bridal Week" durch die Versammlungen nicht beeinflusst.

