Lieth: Unfälle unter Beteiligung von Pedelecs

Heide / Lieth

Am vergangenen Wochenende haben sich in und bei Heide zwei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von E-Bikes ereignet. Zwei Seniorinnen erlitten dabei leichte Verletzungen, die Sachschäden hielten sich in Grenzen.

Am Freitag kollidierte die 70-jährige Fahrerin eines Pedelecs auf der Heistedter Straße in Heide mit einer 68-jährigen Frau in einem Krankenfahrstuhl, die das Friedhofsgelände verließ und die Vorfahrt der Zweiradfahrerin dabei missachtete. Die Unfallverursacherin erlitt bei der Kollision eine Armverletzung und kam in ein Krankenhaus. An dem Bike entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro, während der Rollstuhl unbeschadet blieb.

Sonntagnachmittag war eine Seniorin mit ihrem E-Bike auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Dorfstraße in Lieth unterwegs. Sie beabsichtigte, zwei Fußgänger zu überholen und wich dazu auf die Fahrbahn aus. Bei ihrer Rückkehr auf den Geh- und Radweg wollte sie einen abgesenkten Bordstein überfahren und stürzte hierbei. Mit leichten Verletzungen kam die 80-Jährige in ein Krankenhaus, an ihrem Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro.

