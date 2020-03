Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200330.4 Albersdorf: Zaunelemente entwendet

Albersdorf (ots)

In der vergangenen Woche haben Diebe in Albersdorf mehrere Zaunelemente der Umrandung eines Regenrückhaltebeckens entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen suchten Unbekannte das Sandfangbecken am Ortsausgang Albersdorf in Richtung Tensbüttel-Röst auf und stahlen 13 schwere, grüne Doppelstabmatten und eine mit grünem Kunststoff ummantelte Pforte im Gesamtwert von rund 1.400 Euro. Da die Elemente fest montiert waren, dürfte die Aktion etwas Zeit in Anspruch genommen haben. Die Polizei hofft daher, dass es Personen gibt, die den Diebstahl beobachtet haben. Sie sollten sich bei den Ermittlern in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 melden.

