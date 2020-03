Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200330.6 Heide: Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Heide (ots)

Dass zwei junge Damen in Heide ihre Wohnung in Abwesenheit nicht verschlossen haben, hat ein Dieb in der Nacht zum Samstag genutzt und einige Gegenstände aus dem Haushalt entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 21.45 Uhr, bis Samstag, 03.20 Uhr, war die gemeinsame Wohnung zweier Heiderinnen in der Mühlenstraße verlassen. Leichtsinnigerweise hatten die beiden 21-Jährigen ihr Zuhause trotz ihrer Abwesenheit nicht verschlossen. Dieser Zustand machte es einem unbekannten Dieb leicht, die Räumlichkeiten zu betreten und aus diesen einen Fernseher, eine Soundbar, eine Spielekonsole und einige Nintendo-Spiele zu entwenden. Der Gesamtwert der gemachten Beute dürfte bei etwa tausend Euro liegen.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Stehlguts geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

