POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Laptop gestohlen.

Am Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Zwischen etwa 6 und 14 Uhr stahlen die Täter einen Laptop der Marke Acer und Bargeld aus den Wohnräumen. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

