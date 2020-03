Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Pkw in Rheda - Scheiben eingeschlagen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend (24.03., 17.00 Uhr) und Mittwochvormittag (25.03., 11.45 Uhr) insgesamt fünf Fahrzeuge in Rheda auf. In allen Fällen schlugen Täter eine Scheibe am Fahrzeug ein.

Die Aufbrüche ereigneten sich in den Straßen Auf der Schulenburg, Reinkenwiese und in der Lindenstraße. Nach ersten Erkenntnisse wurde nichts entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

