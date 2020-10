Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Tabakwaren entwendet

Bahnhof Reken (ots)

In der Nacht zum Montag hebelten Unbekannte gegen 02:50 Uhr die Eingangstüren eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Gebäude. Die Täter entwendeten Tabakwaren in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Kripo in Borken Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell