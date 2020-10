Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bedrohung und Sachbeschädigung in Weil-Friedlingen

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Weil am Rhein, Ortsteil Friedlingen

Am Freitagabend, 02.10.2020, um 19.45 Uhr, kam es in Weil am Rhein-Friedlingen, in der Colmarer Straße, in Höhe der Spedition Fröde zu einer Bedrohung. 3-4 Personen eines silberfarbenen Mercedes Vito mit Deutscher Zulassung gingen mit Holzstangen bewaffnet auf einen schwarzen PKW, Marke Bentley zu, welchen sie zuvor ausgebremst hatten. Anschließend schlugen sie auf den Bentley ein. Hierbei wurde der Fahrer verbal bedroht und die Frontscheibe stark beschädigt. Der Fahrer geriet daraufhin in Panik und setzte sein Fahrzeug stark beschleunigend zurück und stieß hierbei gegen einen schwarzen Renault Scenic mit Schweizer Zulassung. Anschließend flüchtete der Bentley-Fahrer zum Zollhof beim Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn, wo er auf eine Polizeistreife traf. Für Ermittlungen zum Sachverhalt werden Zeugen des Vorfalles gebeten sich mit dem PRev Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, in Verbindung zu setzen.

RH/RW u. Oß/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell