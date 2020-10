Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Eichsel: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Samstag den 03.10.2020 in den frühen Morgenstunden die Beifahrerseite eines Pkw und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Pkw, ein weißer BMW, war zur Tatzeit im Saaleweg, auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück geparkt.

Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise zur Täterschaft geben? Zeugen werden gebeten sich unter folgender Nummer beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden. Tel.: 07623 74040

